Naomi Campbell é acusada de desviar dinheiro para bancar despesas próprias

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A supermodelo Naomi Campbell, fundadora da Fashion for Relief, reverteu na Justiça a suspensão de sua instituição de caridade. Acusada de desviar fundos para gastos pessoais como spas e hotéis, ela alegou ter sido ludibriada por um funcionário. Naomi expressou sua dor ao ver seu compromisso com a caridade questionado.

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Empenhada em fazer caridade há mais de duas décadas, a supermodelo Naomi Campbell, 56 anos, acaba de reaver o direito de ajudar os mais necessitados. Fundadora da Fashion for Relief, instituição voltada à arrecadação de fundos para causas humanitárias por meio de desfiles de moda, ela foi acusada de desviar dinheiro para bancar despesas próprias. Tratamentos de beleza em spas, serviço de quarto de um hotel cinco estrelas no sul da França e até cigarros foram parar no balanço contábil da entidade, o que levou à suspensão de seu registro. Mas Naomi conseguiu reverter a situação na Justiça, sob o argumento de ter sido ludibriada por um funcionário. “Retribuir à comunidade é parte de quem eu sou e ver tudo isso ser questionado me magoou profundamente”, afirmou.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016