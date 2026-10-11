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Naomi Campbell é acusada de desviar dinheiro para bancar despesas próprias

Top é fundadora da Fashion for Relief, instituição voltada à arrecadação de fundos para causas humanitárias por meio de desfiles de moda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 07h00
Naomi Campbell, modelo negra, usa óculos de sol grandes e pretos, suéter e saia pretos texturizados, com cabelos loiros longos e ondulados. Ela está em um ambiente interno luxuoso com colunas e iluminação dourada, com pessoas desfocadas ao fundo
Naomi Campbel (Valentina Frugiuele/Vogue/Getty Images)
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Naomi Campbell é acusada de desviar dinheiro para bancar despesas próprias Priorize VEJA no Google

Empenhada em fazer caridade há mais de duas décadas, a supermodelo Naomi Campbell, 56 anos, acaba de reaver o direito de ajudar os mais necessitados. Fundadora da Fashion for Relief, instituição voltada à arrecadação de fundos para causas humanitárias por meio de desfiles de moda, ela foi acusada de desviar dinheiro para bancar despesas próprias. Tratamentos de beleza em spas, serviço de quarto de um hotel cinco estrelas no sul da França e até cigarros foram parar no balanço contábil da entidade, o que levou à suspensão de seu registro. Mas Naomi conseguiu reverter a situação na Justiça, sob o argumento de ter sido ludibriada por um funcionário. “Retribuir à comunidade é parte de quem eu sou e ver tudo isso ser questionado me magoou profundamente”, afirmou.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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