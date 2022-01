Não vacinado, Mario Frias testa positivo para o coronavírus

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O secretário especial de Cultura Mario Frias testou positivo para a covid-19. A informação foi publicada nas redes oficiais da pasta nesta quarta (19), mesmo dia em que ele embarcaria para Los Angeles, onde participaria de reuniões sobre audiovisual. Frias, que declarou recentemente não ter se imunizado, vai desfalcar a comitiva brasileira.

Segundo nota da Secult, o secretário está assintomático “e vai seguir em casa, onde cumprirá protocolo de recuperação indicado pelo Ministério da Saúde”. O ex-ator de Malhação é o quarto integrante do primeiro escalão de Jair Bolsonaro a testar positivo em uma semana. Do dia 12 ao 19 deste mês declararam ter contraído o vírus a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; o ministro do Turismo, Gilson Machado e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni.

