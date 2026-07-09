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Cultura

Não é de hoje que Isadora Cruz causa problemas em ‘Coração Acelerado’

Atrasos de atriz já foram noticiados pela coluna GENTE; recorde

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 19h27 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h54
Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas de 'Coração Acelerado'
Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas de 'Coração Acelerado' (Vinicius Rocha/TV Globo)
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Não é de hoje que Isadora Cruz causa problemas em ‘Coração Acelerado’ Priorizar nos meus resultados Google

Surgiram rumores de que o elenco inteiro de Coração Acelerado estava reunido para gravar a última cena da novela, quando se deu conta de que Isadora Cruz estava muito atrasada. Irritado, Filipe Bragança teria pego o microfone: “Nós já estamos todos aqui reunidos, só aguardando uma única pessoa, que vocês bem sabem quem é”, disse ele, segundo noticiou o portal LeoDias.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Vale lembrar, porém, que nao é de hoje que ha reclamações da atriz nos bastidores da novela das 7 da TV Globo. A coluna GENTE noticiou com exclusividade em fevereiro que a atriz chegou a ganhar um apelido jocoso entre os colegas: “Desagrado”. É uma alusão ao “Agrado”, nome de sua personagem na novela da TV Globo.

Na época das olimpíadas de inverno, quando o namorado, o esquiador Lucas Braathen, competia, ela teria enviadou um atestado médico de três dias pedindo dispensa em cima da hora das gravações. Isso com elenco já no estúdio. Xii…

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