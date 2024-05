Nanda Costa sobre coordenadora de intimidade em Justiça 2: ‘maravilhoso’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No novo bloco de episódios de Justiça 2, as personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa se aproximaram ainda mais. A atriz, que interpreta Milena, ex-presidiária que busca uma carreira de sucesso como cantora de piseiro, diz que as cenas mais quentes na série foram aliviadas pela presença de uma coordenadora de intimidade no set. “Foi a primeira vez que fiz cenas com uma coordenadora de intimidade e foi maravilhoso, traz tranquilidade. A gente traz essa conversa antes para que tudo saia de forma natural e coreografada, assim como a gente coreógrafa uma briga. Já fiz cena de briga que não tinha coreografia e o risco de se machucar é maior – como a que fiz em Salve Jorge (novela de 2012) com a Cláudia Raia, que é maior que eu, muito mais forte fisicamente, e tinha que brigar e ganhar dela. Era no truque, joga no chão e já sobe em cima. Ter uma pessoa pensando na cena é bem melhor”.

Essa é uma grande estreia para Nanda, depois de ter as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 2 anos, do relacionamento com Lan Lanh. “Depois da maternidade, muda tudo. E que bom que é voltar com uma personagem tão desafiadora, tão complexa. No primeiro episódio ela sai depois de sete anos da prisão, trazer esse peso no olhar foi um desafio. Ficar longe das meninas também”.

Atualmente, a família mora em Salvador (BA). “Mais de dez anos atrás, visitando a cidade, senti uma energia, a minha ansiedade baixou um tom. Fiquei mais calma, troquei ideia com o motorista… Casei com uma baiana depois, sempre ia a Salvador. Vi a alegria das meninas, que hoje são as protagonistas da minha vida. A base tem que ser onde elas estão bem, até porque o trabalho vive me levando para outros cantos”.