Nana Caymmi segue internada em hospital no Rio

Nana Caymmi, 83 anos, segue internada na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio. De acordo com o boletim médio divulgado nesta quarta-feira, 18, a cantora está estável, mas sem previsão de alta. A filha de Dorival Caymmi deu entrada no hospital no dia 26 de agosto para ajustar o marcapasso que colocou em julho. No início do mês, a cantora foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar um quadro de infecção urinária.