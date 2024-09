Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Naldo Benny foi promovido a uma espécie de líder no estande de uma marca patrocinadora do Rock in Rio. A ideia da empresa é que ele “aproveite sua ampla rede de contatos para chamar famosos para o local. Cantar, no entanto, parece não estar no roteiro.