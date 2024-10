Na guerra por audiência, por que SBT e Record não surfam sobre a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diante do baixo engajamento provocado por Mania de você, de João Emanuel Carneiro, que vem desagradando aos telespectadores da TV Globo, chama a atenção a curiosa apatia das concorrentes diretas, SBT e TV Record. Não está acontecendo, pela primeira vez, uma migração, antes natural, da audiência para canais rivais na televisão aberta. Num primeiro momento, poderia se pensar que o streaming vem absorvendo essa parcela do público – o que é reducionista e perigoso de ser apontado. Isso porque dados do streaming mostram que este serviço ainda não chega às massas, como faz a TV há décadas.

O SBT e a TV Record não têm crescido na audiência no horário da novela das 9 da TV Globo por outro motivo: as emissoras não apresentam nada novo ou entusiasmado para que o público insatisfeito com Mania de você seja capturado. É cada vez crescente a turma que simplesmente prefere… desligar a TV.

A primeira vez que a Globo viu sua hegemonia no horário ser ameaçada foi em 1990, quando Rainha da Sucata parecia não agradar ao público. Apesar de não concorrer diretamente com a trama de Silvio de Abreu, depois da estreia de Pantanal (1990) na hoje extinta TV Manchete, a emissora viu a concorrência chegar a ter 42 pontos contra seus míseros 22 pontos. Em 2024, não há uma Pantanal sendo exibida entre SBT e a TV Record. Para sorte da Globo.

Alias, falando no assunto, Tatiana Siciliano e Bruna Aucar, professoras e pesquisadoras no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PPGCOM da PUC-Rio), são as convidadas do programa semanal da coluna GENTE para falarem sobre esta crise na TV aberta. O programa está disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify.