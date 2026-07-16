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Na estreia fora da Globo, Boninho encerra ‘Casa do Patrão’: amargo fiasco

Reality da Record termina nesta quinta-feira, 15, com 'zero' repercussão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h30
Boninho e Leandro Hassum, nomes por trás do reality show 'Casa do Patrão'
Boninho e Leandro Hassum, nomes por trás do reality show 'Casa do Patrão' (Record/Divulgação)
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Na estreia fora da Globo, Boninho encerra ‘Casa do Patrão’: amargo fiasco Priorizar nos meus resultados Google

A final de Casa do Patrão nesta quinta-feira, 16, marca o encerramento de um dos lançamentos mais complicados da temporada. Anunciado como a grande aposta da TV Record e a estreia de Boninho fora da Globo, o reality termina sem conseguir se transformar no fenômeno prometido.

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Desde a primeira noite, a atração acumulou tropeços. Falhas técnicas, problemas de áudio e imagem, dificuldades de Leandro Hassum na condução ao vivo e comparações inevitáveis com o BBB deram o tom do programa, que colecionou mais reclamações do que entusiasmo. O ator, aliás, chegou a se ausentar do comando por uma crise alérgica e já tem planos que não incluem o universo do reality. O humorista vai fazer um filme com Tony Ramos produzido pela Globo.

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Ao longo da temporada, vieram mudanças de regras, um reformulação geral com o jogo já em andamento e inúmeras interferências de Boninho como uma maneira de dirigir os participantes. Nada disso foi suficiente para reverter a falta de repercussão. O programa passou boa parte de sua trajetória registrando cerca de 3 pontos de média na Grande São Paulo, perdeu espaço para concorrentes em diversos momentos e virou alvo frequente de piadas dos poucos que insistiram em acompanhar.

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Nesta quinta-feira, um dos sobreviventes levará o prêmio de 2 milhões de reais desta que foi a verdadeira prova de resistência do ex-big boss. Resta saber quantos espectadores ainda estarão assistindo para descobrir.

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