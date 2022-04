Musa acessível: Deborah Secco conversa com garis e tira fotos na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Déborah Secco, 42 anos, não economizou simpatia na noite de sexta-feira, 22, na Marquês de Sapucaí. Num look ousado de dominatrix e esbanjando um corpão, a atriz desceu rapidamente até a avenida para fazer fotos para o camarote Allegria, do qual ela é rainha este ano. As garis que ajudam na manutenção da pista aproveitaram o momento para pedir fotos – e o resultado foi uma troca de abraços, sorrisos e selfies.

A musa não planejava desfilar este ano, mas percebeu que não ia aguentar ficar muito longe da avenida. “Não consegui me planejar com antecedência, mas acabou que hoje de última hora me organizei e vou acompanhar o desfile”, disse a VEJA no meio da pista. Como não pôde participar dos ensaios, Deborah desfilou na frente do Salgueiro. “Meu coração está batendo forte de estar aqui depois de dois anos. É uma emoção que a gente nunca mais vai sentir de novo, e assim espero”, comentou a carioca.