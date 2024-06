Murilo Rosa vai à Justiça contra José de Abreu; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Murilo Rosa e José de Abreu seguem às turras. Tudo começou quando a atriz Maria Zilda disse a Murilo, num podcast em fevereiro, que José tinha mau hálito e cheiro de suor na novela Bebê a Bordo (1988). Revoltado, Zé rebateu as declarações e revelou que foi amante da atriz. Além de detonar Maria, chamou Murilo de “merd*”. “Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”. Após nova publicação de Zé, em que usou uma foto da família de Murilo, a coisa desandou mais uma vez. Murilo anunciou que vai acionar a Justiça contra o colega de profissão.

“Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas”, desabafou Murilo numa rede social.