Mulheres se ajoelham pra receber Bolsonaro em Copacabana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna reproduz uma foto emblemática feita pela repórter da VEJA, como crítica a tanta desigualdade que reside no país bastante polarizado – no dia em que se comemora os 200 anos da independência do país, em clima de acirramento político. Vê-se mulheres se ajoelhando no asfalto da Avenida Atlântica, na zona sul do Rio, à espera da fala de Bolsonaro (PL) num trio elétrico. Elas seguram terço, como se estivessem rezando. Homens em pé. Após falar que é “imbrochável” e provocar uma comparação entre primeiras-damas no discurso em Brasília, Bolsonaro incitou a militância evangélica dizendo que o petista fecharia igrejas.