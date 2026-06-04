Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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As cineastas brasileiras estarão no centro das homenagens da 21ª edição da CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, em Minas Gerais. Com o tema Um país que existe nas imagens que preserva, o evento deste ano propõe uma reflexão sobre a memória audiovisual como instrumento de construção das identidades culturais, sociais e políticas do Brasil.

Com curadoria de Cléber Eduardo e Juliana Gusman, a temática histórica da mostra volta o olhar para trajetórias femininas frequentemente sub-representadas — e até inviabilizadas — na história do cinema nacional. A iniciativa busca reconhecer a contribuição das mulheres para a formação da narrativa audiovisual brasileira e destacar obras que desafiaram os limites impostos a suas criadoras ao longo das décadas.

Nesse contexto, a homenageada da edição será a cineasta Helena Solberg, considerada a única mulher integrante do movimento Cinema Novo. Seu curta-metragem A Entrevista (1966) é apontado como um marco do cinema feminista brasileiro ao reunir depoimentos de mulheres da elite carioca sobre casamento, sexualidade e trabalho em uma época de profundas transformações sociais.

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Radicada nos Estados Unidos em 1970, Solberg desenvolveu a Trilogia da Mulher — The Emerging Woman (1974), The Double Day (1975) e Simplesmente Jenny (1977) — produzida no âmbito do coletivo International Women’s Film Project. No Brasil, dirigiu Carmen Miranda: Bananas in My Business (1995), Vida de Menina (2003), Meu Corpo, Minha Vida (2017) e, mais recentemente, Uma Carta para Beatrice (2022), no qual revisita a própria trajetória.

Além do eixo histórico, a CineOP também dedicará espaço às discussões sobre preservação audiovisual, com curadoria de José Quental e Vivian Malusá, e sobre educação e cinema, sob responsabilidade de Adriana Fresquet e Clarisse Alvarenga.

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Quando acontece a CineOP 2026?

A mostra acontece entre os dias 25 e 30 de junho e exibirá 139 produções entre longas, médias e curtas-metragens brasileiros e internacionais. A abertura, na Praça Tiradentes, terá uma sessão especial dedicada à obra de Helena Solberg, com a exibição de dois filmes da diretora.

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