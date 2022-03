Mudança de ares: a nova carreira de Daniele e Diego Hypolito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Respeitável público, com vocês… os irmãos Daniele e Diego Hypolito, 37 e 35 anos, respectivamente. Depois de anos dedicados à ginástica artística, eles trocaram as barras e argolas pelo picadeiro. Diego, medalhista de prata na Olimpíada de 2016, e Daniele, catorze vezes campeã brasileira, são as principais atrações de um circo armado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. “Não me sinto diminuída, pelo contrário, é uma honra levar a magia circense para as pessoas. É o ciclo da vida”, afirma ela, que ainda treina no Flamengo — ele, também mestre de cerimônias do espetáculo, abandonou o esporte em 2019. Daniele, no entanto, não pretende seguir por muito tempo sob a lona. “Hoje sou artista de circo, mas quero ser comunicadora esportiva”, planeja a ginasta, que faz faculdade de marketing.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780