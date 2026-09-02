MP-RJ não rejeitou notícia-crime de filhos de Erasmo Carlos, segundo advogados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após repercussão da notícia publicada pela coluna GENTE de que o Ministério Público do Rio de Janeiro teria rejeitado a notícia-crime apresentada pelos filhos de Erasmo Carlos contra Fernanda Esteves, viúva do cantor, os advogados de Leonardo e Gil Esteves se pronunciaram, afirmando, categoricamente, que o inquérito policial permanece na delegacia para relatório final e que o órgão do Ministério Público não apresentou manifestação final sobre as acusações formuladas, muito menos imputando condutas misóginas aos irmãos Esteves, que se encontram na condição de vítimas naquele inquérito.

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Leonardo e Gil questionaram movimentações financeiras realizadas na conta de Erasmo, morto em 22 de novembro de 2022, aos 81 anos. Os herdeiros apontaram duas transferências que, segundo eles, somariam 345 mil reais.

A principal movimentação, no valor de 300 mil reais, foi realizada no dia da morte do artista para uma conta atribuída à viúva. Os filhos também mencionaram uma transferência de 45 mil reais, supostamente efetuada semanas depois para o pagamento de serviços jurídicos contratados por Fernanda.

Com base nessas informações, Leonardo e Gil apresentaram uma notícia-crime à Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, solicitando a apuração dos fatos e o depoimento da viúva. Os advogados dos herdeiros sustentam que as movimentações poderiam, em tese, configurar ilícitos penais. A investigação segue em curso, sob segredo de justiça.

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