Motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito critica família

Atualizado em 18 out 2023, 18h08 - Publicado em 18 out 2023, 18h03

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 18 out 2023, 18h08 - Publicado em 18 out 2023, 18h03

O motorista envolvido no atropelamento de Kayky Brito, 35, revelou que tem sido ignorado pelo ator e por sua família. Segundo Diones Coelho da Silva, todas as tentativas de contato que fez até o momento foram recebidas com frieza por parte do famoso. “O Kayky não me respondeu. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento”, desabafou em entrevista ao portal IG.

Procurada por Diones, Sthefany Brito preferiu colocá-lo em contato direto com sua equipe: “Passei mensagem para a Sthefany e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo”.

