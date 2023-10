Morre Lorna Washington, apelidada de ‘Fernanda Montenegro’ da cena drag

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 30, a drag queen Lorna Washington. Seu apelido era “Fernanda Montenegro das drag”, justamente pela capacidade de interpretar as mais variadas personagens. Lorna teve um infarto, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento na Tijuca, Zona Norte fluminense, mas não resistiu.

A artista se recuperava de uma parada cardíaca sofrida no ano passado, que lhe deixou sequelas. Lorna passou a precisar de uma cadeira de rodas e teve perda parcial de audição. Fora dos palcos, Lorna se chamava Celso Paulino Maciel no dia a dia e tinha 61 anos. Porém, mesmo mantendo a identidade masculina, passou a ser chamado pelo nome artístico. Em 2021 participou do filme Prateados – a vida em tempos de madureza, do Globoplay, dando depoimento sobre o envelhecimento. “Não quero ninguém chorando no meu enterro, quero festa, felicidade, porque a vida precisa ser celebrada até quando acaba”.