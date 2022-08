Morre Felipe Carauta, assessor e empresário que revelou famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assessor de imprensa e empresário, Felipe Carauta morreu neste domingo, 14, aos 35 anos. Um comunicado em seu perfil no Instagram avisou aos seguidores: “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido Felipe Carauta. Um profissional apaixonado pelo que fazia, incansável para fazer o melhor por todos os seus talentos e por sua família. um homem íntegro, que colocava o amor em tudo! Sabia como ninguém descobrir e construir talentos”. A causa da morte não foi divulgada.

Com a experiência de mais de 15 anos descobrir e administrar talentos no mundo artístico, revelou artistas como suas apostas profissionais, ainda no início da carreira, como Caio Castro, Marina Ruy Barbosa, Manu Gavassi, Jonatas Faro, Fiuk e Chay Suede. Em seu escritório também passaram nomes como Julianne Trevisol, Carolinie Figueiredo, Johnny Massaro, Juliana Baroni, Sophia Abrahão, Carla Díaz, Rafael Almeida, entre outros. Em 2020, Carauta lançou três livros: No divã com Davi — No alto da Brooklyn Bridge; Sol e Lua – Sob a luz dos holofotes e A fadinha de uma asa só, destinados ao público adulto, infanto-juvenil e infantil, respectivamente.