Morre Evandro Teixeira, referência no fotojornalismo brasileiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O fotojornalista Evandro Teixeira faleceu nesta segunda-feira 4, aos 88 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, desde o dia 8 de outubro, por complicações de uma pneumonia. Evandro é considerado um dos maiores fotojornalistas de todos os tempos no país. Nascido em 25 de dezembro de 1935, em Irajuba (BA), começou sua carreira em 1958, aos 23 anos. Em 1963, entrou no Jornal do Brasil, onde trabalhou por 47 anos. Foi lá que fez registros que se tornariam icônicos na história da comunicação brasileira.

Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, fez imagens como a “Caça ao Estudante na Sexta-Feira Sangrenta”, de um homem barbudo caindo ao ser perseguido por dois policiais durante um movimento marcado pela repressão das autoridades após missa na igreja da Candelária (foto abaixo). Dias depois, fotografou a histórica Passeata dos Cem Mil. Ao longo de quase 70 anos de carreira, documentou personalidades da música, moda e comportamento, eventos como o Carnaval e outras festas populares. Evandro era casado com Marly Teixeira, e deixa as filhas Carina e Adryana, e as netas Carina, Manoela e Nina.