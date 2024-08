Morre, aos 91 anos, o bilionário Richard Lugner, dois meses após se casar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário e bilionário austríaco Richard Lugner morreu nesta segunda-feira, 12, aos 91 anos. Ele era conhecido por realizar festas de luxo com muitas celebridades, incluindo Kim Kardashian, Jane Fonda, Pamela Anderson e Goldie Hawn, no famoso Baile da Ópera de Viena. Além de ser dono de um shopping center na cidade, o Lugner City. Em junho, o bilionário se casou com Simone Reiländer, 42, o que marcou seu sexto casamento. “Será o último casamento”, disse sobre a união, de acordo com relatos locais. Ele foi casado com Christine Gmeiner (1961-1978), Cornelia Laufersweiler (1979-1983), Susanne Dietrich (1984-1989), Christina Lugner (1990-2007), além da modelo e atriz da Playboy Cathy Schmitz (2014-2016). O empresário, que começou na indústria da construção civil, deixa quatro filhos: Jacqueline, Nadine, Alexander e Andreas.