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Morre aos 47 anos João Sanches, referência do teatro baiano

Dramaturgo era um dos principais nomes das artes cênicas da Bahia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h06 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h28
Homem de pele morena clara, barba e cabelo curtos, sorrindo amplamente e olhando para frente, com fundo desfocado em tons claros
Dramaturgo e diretor teatral João Sanches, referência do teatro baiano (UFBA/Divulgação)
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Morre aos 47 anos João Sanches, referência do teatro baiano Priorizar nos meus resultados Google

Morreu, neste domingo, 19, o dramaturgo, diretor teatral e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) João Sanches, aos 47 anos. A informação foi confirmada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), que lamentou a perda de um dos principais nomes das artes cênicas baianas. A causa da morte não foi divulgada.

“Neste momento de profunda tristeza, a FGM manifesta solidariedade aos familiares, amigos, alunos, colegas de profissão e a toda a comunidade artística, desejando que encontrem conforto para enfrentar esta irreparável perda”, informou a nota.

Reconhecido como um dos principais nomes da dramaturgia baiana, João Sanches conciliava a carreira artística com a formação de novos profissionais na Escola de Teatro da UFBA e também no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC).

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Ao longo da trajetória, assinou espetáculos como Eu Te Amo Mesmo Assim, Pelo Telephone, Boca a Boca: Um Solo para Gregório, Revele! e A Paixão de Cristo, além de conquistar três Prêmios Braskem de Teatro.

A morte do artista provocou comoção entre colegas e instituições culturais. Em homenagem, o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, definiu João como um “gênio precoce” e destacou sua contribuição para o teatro baiano.

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