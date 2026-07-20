Morre aos 47 anos João Sanches, referência do teatro baiano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Morreu, neste domingo, 19, o dramaturgo, diretor teatral e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) João Sanches, aos 47 anos. A informação foi confirmada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), que lamentou a perda de um dos principais nomes das artes cênicas baianas. A causa da morte não foi divulgada.

“Neste momento de profunda tristeza, a FGM manifesta solidariedade aos familiares, amigos, alunos, colegas de profissão e a toda a comunidade artística, desejando que encontrem conforto para enfrentar esta irreparável perda”, informou a nota.

Reconhecido como um dos principais nomes da dramaturgia baiana, João Sanches conciliava a carreira artística com a formação de novos profissionais na Escola de Teatro da UFBA e também no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC).

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Ao longo da trajetória, assinou espetáculos como Eu Te Amo Mesmo Assim, Pelo Telephone, Boca a Boca: Um Solo para Gregório, Revele! e A Paixão de Cristo, além de conquistar três Prêmios Braskem de Teatro.

A morte do artista provocou comoção entre colegas e instituições culturais. Em homenagem, o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, definiu João como um “gênio precoce” e destacou sua contribuição para o teatro baiano.

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