Morre Anne Schedeen, estrela de ‘ALF, o ETeimoso’, aos 77 anos
Ela interpretou Kate Tanner entre os anos de 1986 e 1990
Anne Schedeen, que interpretou a matriarca da família da série Alf, O ETeimoso, morreu aos 77 anos, neste domingo, 14. A informação foi confirmada pela família da atriz nas redes sociais. “Ela deixa um legado extraordinário de energia criativa, humor afiado, alegria pela família, adoração por cachorrinhos, ódio profundo por Trump, paixão por brechós e amor por uma boa história. Estamos inconsoláveis sem ela. Nós a amávamos muito, assim como todos que a conheceram”, completa o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.
Schedeen iniciou sua carreira em na década de 1970. Ao longo dos anos, estrelou dezenas de séries televisivas como Aloha Means Goodbye e You Lie So Deep, My Love.
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