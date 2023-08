Morre Aderbal Freire-Filho aos 82 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu nesta quarta-feira, 9, o diretor Aderbal Freire Filho. Ele tinha 82 anos e estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio por complicações no estado de saúde desde 2020, quando sofreu um AVC hemorrágico. No dia 24 de junho de 2020, ele foi internado ao sofrer o AVC. Ficou mais de 70 dias internado. “Minha vida atualmente tem sido de casa para o hospital e do hospital para casa”, afirmou Marieta na época.

O diretor teatral era casado com Marieta Severo. Formado em Direito, já nos anos 1950 participava de grupos amadores de teatro. Sua estreia como ator foi em Diário de Um Louco, encenado dentro de um ônibus que percorreu as ruas do Rio. Sua primeira direção foi em O Cordão Umbilical, em 1972. O primeiro grande sucesso profissional veio no ano seguinte, com a direção do monólogo Apareceu a Margarida, com Marília Pêra.

Freire encenou adaptações de Vinicius de Moraes e clássicos de Shakespeare, como Macbeth e Hamlet, este último estrelado por Wagner Moura. Após mais de uma década fora dos palcos, em 2011, voltou a atuar no espetáculo Depois do filme, que também dirigiu e escreveu. Em 2013, recebeu o Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Diretor pela montagem da peça Incêndios, que tinha Marieta no elenco.

