Moro vai participar de live com Kim Kataguiri: ‘Vamos fazer uma revelação’

Sergio Moro apareceu ao lado do deputado federal Kim Kataguiri na manhã desta sexta-feira (28), convocando seus seguidores para uma live no YouTube e no Facebook. Ela está marcada para o fim da tarde. “A gente tem uma missão para vocês”, anunciou o presidenciável, em sua conta no Twitter. “A partir das 18h esteja atento para essa missão que vamos passar. Vamos fazer uma revelação”, continuou Kataguiri. Um dia antes, o deputado e outras lideranças do MBL se filiaram ao Podemos, partido de Moro, para tentar vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.