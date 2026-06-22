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Mundo

Mordida de macaco: a suposta causa da morte de atriz, aos 35 anos

Advogado pediu que autoridades turcas considerem possibilidade em autópsia da artista

Por Giovanna Fraguito 22 jun 2026, 15h50
Mulher sorridente com blusa e saia vermelhas estampadas, mãos na cabeça, posa em pátio de templo tailandês com torres douradas e telhados coloridos sob céu azul
A atriz turca Ece İrtem, durante viagem na Tailândia, dias antes de sua morte. (Instagram/Reprodução)
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Mordida de macaco: a suposta causa da morte de atriz, aos 35 anos Priorize VEJA no Google

Ece Irtem, 35, atriz turca conhecida no Brasil pela novela Coração de Mãe, foi encontrada morta no dia 15 de junho, e a causa da morte pode estar ligada a uma mordida de macaco. O advogado da artista, Uğur Gökkoyun, apresentou uma petição ao Ministério Público solicitando que essa possibilidade seja considerada na autópsia do corpo.

Segundo o advogado, a hipótese surgiu depois que foram identificadas três cicatrizes no braço esquerdo da atriz. Familiares relataram que Ece teria sido mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. “Após consultas com especialistas sobre o assunto, descobrimos que mordidas de macaco podem ter consequências fatais, incluindo sepse (infecção generalizada). Hoje, foi apresentada uma petição ao Ministério Público solicitando que essa questão também seja considerada na autópsia”, afirmou Uğur.

Inicialmente, a imprensa local havia relatado que a causa da morte teria sido um ataque cardíaco. Ece interpretou Isil em One Love, novela exibida no Brasil pela Record com o título Coração de Mãe.

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TAGS:
Gente
macaco
Turquia
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