Mônica Martelli revela que sofreu estupro

Mônica Martelli, 54 anos, foi vítima de estupro aos 14, mas só tomou consciência da violência sofrida anos depois do ocorrido. A artista relatou que, na época, era apaixonada por um rapaz. “Você beijava o menino, ela vinha com a mão no peito. Você tirava a mão no peito, ele [colocava] a mão na bunda. Então você passa a noite beijando e na luta corporal, entendeu? E isso era normal. Aí, a primeira transa foi assim. Era um menino que eu era apaixonada, surfista, de Macaé [norte fluminense]. Aí a primeira transa foi assim, essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada. (…) Para a minha geração, o conceito de estupro era apenas a de um cara com capuz em um beco escuro. Quando eu entendi, e nós [sociedade] entendemos de pouco tempo para cá, que estupro é simplesmente você não querer, se você fala não e ele forçar é estupro, ali eu falei: ‘então eu fui estuprada’. Não queria, foi essa luta corporal […] não queria naquele dia, naquele lugar”.

A atriz, conhecida pela peça Os homens são de Marte… e é pra lá que eu vou, revelou o trauma em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.