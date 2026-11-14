Mônica Carvalho conta por que deixou de fazer novelas e sua nova fase

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Mônica Carvalho, com 15 novelas no currículo, cansou de esperar por bons papéis e se lançou na produção e direção, já em seu quarto longa, “Deixe-me Viver”. A atriz, de 55 anos, desabafa sobre a falta de oportunidades na TV, atribuindo-a a não pertencer a “panelinhas” do meio. Descubra mais sobre a nova fase da artista.

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Com quinze novelas no currículo, Mônica Carvalho, 55 anos, decidiu não esperar mais por bons papéis, que estavam custando a vir, e partiu para a ação. Começou então a investir na produção de projetos próprios, o que a levou à direção. Já está no quarto longa, Deixe-me Viver, que tem rodado os festivais. “Não quero que me coloquem em uma única caixinha”, diz. A atriz avalia que as oportunidades na TV se estreitaram por “não pertencer a nenhuma panelinha”. “Se tivesse sido da turma, talvez houvesse mais trabalho para mim”, desabafa, já de olho no próximo filme que irá dirigir.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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