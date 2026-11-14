Mônica Carvalho conta por que deixou de fazer novelas e sua nova fase
Atriz investe na produção e direção de filmes
Com quinze novelas no currículo, Mônica Carvalho, 55 anos, decidiu não esperar mais por bons papéis, que estavam custando a vir, e partiu para a ação. Começou então a investir na produção de projetos próprios, o que a levou à direção. Já está no quarto longa, Deixe-me Viver, que tem rodado os festivais. “Não quero que me coloquem em uma única caixinha”, diz. A atriz avalia que as oportunidades na TV se estreitaram por “não pertencer a nenhuma panelinha”. “Se tivesse sido da turma, talvez houvesse mais trabalho para mim”, desabafa, já de olho no próximo filme que irá dirigir.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021