Monark, ex-Flow, é banido do YouTube: ‘Perseguição política’

A defesa da criação de um partido nazista no Brasil custou caro ao influenciador Bruno Aiub, o Monark. Demitido do Flow Podcast, empresa da qual era sócio, o streamer planejava estrear um novo programa de entrevistas – mas ele que não conte com o YouTube. Aiub usou seu Twitter para contar que foi banido da plataforma e não poderá criar outro canal ou usar outros canais para burlar as restrições. “Estou sofrendo perseguição politica”, diz.

Estou sofrendo perseguição politica do @YouTubeBrasil eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. pic.twitter.com/qOranYd2Au — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

Em vídeo, Monark diz ainda que as retaliações “não acabam” e pede socorro. “Eu perdi o Flow, saí do meu programa, pedi desculpas várias vezes. Preciso da ajuda de vocês porque isso não é justo. Errar eu errei, mas as consequências estão muito fora das proporções”.

Monark, ex-Flow Podcast, tem planos e pede ajuda internacional