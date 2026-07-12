Modelo brasileira relata bastidor intenso na Semana de Moda de Paris

Nascida no Rio de Janeiro, Julia Morais, 20, desfilou para a Chanel, nesta terça-feira, 7, pela terceira apresentação consecutiva. A modelo fez estreia internacional em março de 2026, quando conquistou contrato de exclusividade com a poderosa grife Chanel. Julia começou a carreira em 2023, entre as apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner, empresário de supermodelos como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. Para a coluna GENTE, ela falou sobre os bastidores durante a Semana de Moda de Paris.

O que o público não imagina sobre a rotina de uma modelo em Paris? Muita gente vê apenas o glamour das passarelas, mas existe um trabalho enorme por trás. São horas de deslocamento, muita espera entre um compromisso e outro, mudanças de roupa, provas, ensaios e uma rotina que exige bastante disciplina e resistência física. É um trabalho que pede organização, pontualidade e muita dedicação, mas também é muito gratificante fazer parte de um dos maiores eventos da moda mundial.

Como começa um dia típico seu durante a Semana de Moda de Paris? Acordo, tomo café da manhã, organizo minha bolsa e preparo minha pele, gosto de fazer uma massagem facial, cuidar bem da pele e tomar bastante água antes de sair. Depois sigo a agenda de castings, desfiles ou provas de roupa do dia, e vou para a rua. Durante a Semana de Moda, cada minuto conta, então a gente aprende a aproveitar muito bem o tempo.

Quantos castings, provas de roupa e desfiles você chega a fazer em um único dia? Depende muito da agenda de cada dia, um dia mais movimentado pode chegar a ter uma média de seis compromissos no mesmo dia, incluindo castings, fittings e desfiles. Às vezes atravesso a cidade várias vezes, de metrô ou carro, para conseguir chegar em todos os horários, é uma rotina bem intensa.

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Você consegue almoçar durante a Semana de Moda ou acaba pulando refeições? A semana de moda é uma maratona e por isso se alimentar bem faz parte da rotina de autocuidado. Se o tempo for corrido procuro ter algo sempre à mão. Quando a agenda está muito apertada, eu opto por sempre carregar comigo coisas práticas e nutritivas, podem ser frutas, barras de proteína, sanduíche, iogurte. Também levo sempre uma garrafa de água comigo, porque é muito importante se manter hidratada ao longo do dia.

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