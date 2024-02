Mitch McConnell deixa cargo no Senado dos EUA após recorde histórico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mitch McConnell anunciou nesta quarta-feira, 28, que deixará seu cargo de liderança em novembro. O senador do Kentucky, de 82 anos, está à frente da Conferência Republicana do Senado desde 2007, sendo o líder partidário mais antigo do Senado dos EUA. Nos últimos anos, porém vários membros do partido exigiram que ele desse lugar a um líder mais jovem e mais alinhado com Trump. “Um dos talentos mais subestimados da vida é saber quando é hora de passar para o próximo capítulo da vida. Não sou mais o homem jovem que se sentava no fundo esperando que os colegas se lembrassem de meu nome. É a hora para uma nova geração de líderes. Ainda tenho combustível no meu tanque para desapontar ainda mais meus críticos, e pretendo fazê-lo com todo o entusiasmo com o qual eles se acostumaram”, disse.

McConnell também confirmou que cumprirá seu mandato como senador, que vai até 2026, mesmo depois de deixar a posição de líder. Em julho de 2023, o republicano “congelou” durante uma coletiva de imprensa. Ele foi retirado da entrevista por assessores. Já em agosto, voltou a “congelar” e não conseguiu responder a uma pergunta feita durante uma conversa com jornalistas em Covington. No mesmo ano, o líder republicano no Senado fez uma pausa de quase 6 semanas depois de cair em um hotel em Washington e sofrer uma concussão.