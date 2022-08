Mirando em religião, Bolsonaro resgata ‘relação’ de Alckmin com Opus Dei

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em encontro na Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em São Paulo nesta segunda-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro (PL) resgatou uma história já explicada – e negada – por Geraldo Alckmin (PSB) no passado. Bolsonaro disse, em tom de deboche, que o vice de Lula (PT) “rezava todo dia de joelhinho na igreja” e agora canta hino socialista. O ex-governador já explicou várias vezes que não fez parte da Opus Dei – expressão em latim que significa Obra de Deus. Trata-se de uma organização religiosa fundado em 1928, na qual os membros fazem voto de castidade por opção, com direito de seguir ordens do prelado (o líder do Opus, que fica em Roma), em vez de obedecer à autoridade católica. A seguir, o trecho da declaração de Bolsonaro:

“Eu lembro da carta ao Brasil. É isso mesmo? Aquela primeira do Lula. Todo mundo acreditou, né? Parece até que todo mundo é jovem, né? Quando é jovem, quer conquistar a namorada, o que vem na cabeça ele fala, ela acredita. Aqui é a mesma coisa. Essa cartinha lá atrás abriu as portas, botou um vice empresário, como agora tem um, o outro vice, que inclusive na Opus Dei rezava todo dia de joelhinho na igreja e agora está cantando a Internacional Socialista. E o pessoal é que diz. Dá vontade de falar um palavrão, mas sou educado. Todo o foro de São Paulo tem que ser convidado para assinar a carta para a democracia agora. ‘Vamos tirar o Bolsonaro ali’. É melhor um democrata na corrupção do que um honesto. Um regime forte. Aponte uma palavra minha contra a democracia. Eu mandei prender algum deputado?”.