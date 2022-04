Mirando eleitores mais jovens, Macron posa despojado em foto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na reta final da campanha presidencial, qualquer arma vale para impressionar os eleitores de todos os gêneros e idades. A que Emmanuel Macron, 44 anos, empunhou, poucos dias antes de enfrentar a ultradireitista Marine Le Pen na luta pela reeleição à Presidência da França, no dia 24, foi se despojar da imagem de arrumadinho e se exibir de camisa semi­aberta mostrando o peito cabeludo — a mais comentada foto de bastidor do conjunto publicado no Instagram de sua fotógrafa oficial, Soazig de la Moissonnière. No frenesi de comentários nas redes sociais, dois se destacaram: a suspeita de Photoshop para incrementar a cobertura capilar e a impressão de que Macron depila a área em volta do pescoço, para garantir um colarinho impecável.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786