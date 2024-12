Ministro Fux dá aula de jiu-jitsu para policiais do Bope e jovens no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ministro Luiz Fux, de 71 anos, do Supremo Tribunal Federal (STF), lecionou na manhã de sexta-feira, 13, um seminário de defesa pessoal e Jiu-Jitsu aos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e jovens do projeto social Maré Top Team, do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele é mestre na arte marcial, que pratica há mais de 40 anos, e possui faixa vermelha e branca, a 2ª mais alta graduação da arte marcial, concedida pelo grão-mestre Osvaldo Alves, faixa vermelha de 9º grau. O momento foi compartilhado nas redes sociais do Bope. “Na manhã dessa sexta-feira 13, recebemos a visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na ocasião, o magistrado ministrou um seminário de defesa pessoal e Jiu Jitsu aos policiais e convidados”.

Publicidade