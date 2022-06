Ministro das Comunicações prega pegadinha sobre Silvio Santos; e Pato cai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ministro das Comunicações, Fábio Faria pregou uma peça no jogador Alexandre Pato, quando o atleta estava no início do romance com Rebeca Abravanel, uma das filhas do apresentador Silvio Santos. “O Fábio me falou: ‘Ei Alê, o sogrão não gosta de tatuagem não”. Tendo a “preciosa” informação, sobre o que desagradaria ao futuro sogro, Pato passou três meses usando blusas de manga longa para tentar esconder suas tatuagens, a cada visita à residência de Abravanel. “Eu era muito envergonhado. Mas hoje não, hoje eu sou o (genro) mais querido”, brincou o jogador, ao relatar o episódio num programa de podcast.