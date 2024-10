Ministério Público dá parecer favorável a Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Ministério Público de Pernambuco deu um parecer favorável a Gusttavo Lima quanto à revogação das medicas cautelares que bloqueiam os bens do cantor. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O documento do MP enviado à Justiça de Pernambuco, o qual a coluna GENTE teve acesso, elenca os motivos que levou o sertanejo a ser incluído nas investigações, como a venda do avião apreendido no início da operação e os valores encontrados nos cofres da empresa do artista, Balada Eventos, durante o cumprimento da medida de busca e apreensão decretada pela Justiça, e apresenta provas de que não há indícios de crimes que estão sendo julgados na 12ª Vara Criminal do TJPE.

“A mera apreensão desses valores no cofre da empresa, desprovida de informações que indiquem sua origem, não implica na conclusão de que são provenientes de jogos ilegais”, argumenta o Ministério, acrescentando que os “eventuais crimes decorrentes de relações jurídicas e financeiras entre essas pessoas jurídicas e seus respectivos sócios” são de competência do Juízo Criminal da Comarca de Campina Grande, na Paraíba. “Requer-se que seja reconhecida a incompetência deste Juízo criminal, com remessa de cópia dos autos ao referido Juízo, a quem compete apreciar o indiciamento do sócio da empresa requerente, bem como decidir sobre a manutenção das medidas cautelares já deferidas e efetivadas”, informa.

Nesta quarta-feira, 9, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife manteve o bloqueio dos bens de Gusttavo Lima, afirmando que “a gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da Justiça”. Em nota, a assessoria do artista lamentou a decisão. “Foi extraído um trecho de outra decisão, que é pertinente aos demais investigados, não compreendendo que o Desembargador, expressamente, revogou todas as cautelares contra o cantor, razão pela qual serão tomadas as providências devidas.