Ministério do Trabalho apura ‘reality de empregados’ de Viih Tube

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito para apurar irregularidades trabalhistas no “reality dos empregados” promovido pelo casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer. O caso gerou repercussão negativa nas redes sociais, após internautas criticarem o casal por explorar trabalhadores. O programa consistia em uma competição entre os funcionários da casa por dinheiro, redução da carga de trabalho e outros benefícios.

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“Coisa mais nojenta é rico criar conteúdo em cima da classe trabalhadora”, disse um usuário. “Acho muito esquisito transformar a rotina de funcionário em entretenimento. Tem coisa que não precisava virar conteúdo”, escreveu outra.

Em meio a polêmica, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma publicação condenando a exposição de empregados, que pode caracterizar assédio moral e violação de outros direitos. “Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever”, escreveu o perfil oficial. Após a repercussão, os influenciadores apagarem o vídeo.

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