Milton Cunha debate na Primeira Feira Literária de Cultura Oral do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira Feira Literária de Cultura Oral (FLICO) do Rio de Janeiro surge como uma iniciativa voltada para a valorização das manifestações culturais transmitidas pela oralidade. O evento tem como objetivo fomentar e preservar essas expressões populares que, muitas vezes, se perdem com o tempo por falta de registro e são marginalizadas fora dos grandes centros urbanos e acadêmicos. Em dois dias, nestes sábado, 9, e domingo, 10, dentro do Museu de Arte do Rio (MAR), a programação conta com mesas de debate e apresentações culturais, reunindo nomes da literatura e da arte, como Leda Maria Martins, Júlio Diniz, Aza Njeri, Juliana Correia, Renato Noguera, Milton Cunha entre outros. Além dos Imperadores da Dança, Mc Serginho e Samba Social Clube.

Para o idealizador e diretor artístico Luis Fernando Bruno, “a FLICO exalta a importância das culturas e pedagogias de terreiros, o olhar e a estética da periferia, reconhece tradições populares como saberes fundamentais de transformação social e estímulo ao pensamento crítico”. A primeira edição presta homenagem aos mestres palhaços das Folias de Reis do Estado do Rio de Janeiro, com a exibição do documentário Reisado: Uma Folia Entre o Céu e a Terra.

SERVIÇO: 09 e 10 de novembro / Local: Museu de Arte do Rio – MAR. Entrada gratuita