Millie Bobby Brown desabafa sobre situação delicada após ‘Stranger Things’

Millie Bobby Brown, 22 anos, revelou ter enfrentado um período de depressão após o fim de Stranger Things, série que a transformou em um dos maiores nomes da nova geração de Hollywood. A atriz contou que teve dificuldades emocionais ao se despedir da produção da Netflix, que acompanhou sua trajetória desde a infância.

Durante participação em um podcast, a intérprete de Eleven afirmou que não esperava sentir tanto impacto após a série. Segundo ela, o fim da história e a despedida dos colegas de elenco foram momentos difíceis, já que passou quase uma década convivendo com o grupo. “Eu estava na praia, estava tudo lindo, e simplesmente sentei e comecei a chorar. Foi uma fase muito desafiadora para mim”, relembrou.

A atriz também revelou que procurou os colegas de elenco para fortalecer os laços após o fim da produção. Millie disse ter conversado com nomes como David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Noah Schnapp para resolver possíveis atritos e reafirmar a amizade construída nos bastidores.

“Eles provavelmente acharam que eu estava louca. Eu perguntava: ‘Nós ainda somos amigos, né? Vocês não vão parar de falar comigo agora, vão?’. Eu dizia: ‘Desculpa se alguma vez eu te magoei’, tentando consertar qualquer coisa. ‘Já estamos juntos há dez anos e eu realmente quero que continuemos amigos. Vocês são como irmãos para mim'”, contou.

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A série, que chegou ao fim após cinco temporadas, marcou a carreira de Millie Bobby Brown. A atriz afirmou que deixar a personagem foi como se despedir de uma parte importante da própria vida. “Ninguém nunca vai entender essa experiência. Eu comecei a série quando tinha 10 anos, e essa personagem era eu. Essas pessoas fizeram mais parte da minha vida do que a minha própria família. Eu via essas pessoas mais do que ia para casa jantar com a minha família. Dizer adeus a isso depois de dez anos foi um momento de muita emoção. E vou sentir mais saudade de Eleven do que de qualquer outra coisa”, concluiu.

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