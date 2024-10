Milhem Cortaz explica por que prefere papel de criminoso na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com alguns personagens de índole duvidosa no currículo, como o capitão Fábio, no filme Tropa de Elite, e Wando, na série Os Outros, Milhem Cortaz, 51 anos, recebeu com tranquilidade o papel do vilão Osmar, em Volta por Cima, atual novela das 7 da Globo. “Gosto de fazer personagens problemáticos, os intensos e os que têm conflitos. Acho que essas pessoas, tanto os criminosos quanto os conflituosos, são julgadas porque se expõem. E são dessas pessoas que gosto de falar”, diz o ator, que trabalha para cativar o público. “Espero que eles torçam ou pela redenção ou pela morte dele. Nos meus trabalhos, nunca foquei em algo popular, mas quero que esse seja o mais popular que puder. Quero me tornar popular. É o meu primeiro exercício nesse caminho, então se conseguir isso já vai ser legal”.