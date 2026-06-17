Miguel Falabella abre o jogo sobre posição política: ‘nunca escondi’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Miguel Falabella voltou a falar abertamente sobre política e afirmou que nunca escondeu sua identificação com a esquerda e que não se preocupa com possíveis reações negativas nas redes sociais.

“Eu sempre serei um homem de esquerda. Acho que nunca escondi isso de ninguém”, disse o ator, diretor e dramaturgo após ser questionado sobre a frase do educador Paulo Freire que mantém na biografia de suas redes sociais: “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.

O artista também declarou que não liga para críticas no ambiente digital. “Não tenho tempo para haters, sou muito focado no trabalho”, completou.

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