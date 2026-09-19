Mick Jagger adere ao balé para manter fôlego nas longas turnês aos 83 anos

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Aos 83, Mick Jagger desafia o tempo com uma rotina de fôlego invejável. Longe dos excessos do passado, ele se dedica a natação, ciclismo, kickboxing, ioga e balé para manter a performance nos palcos do Rolling Stones. Descubra os segredos da dieta orgânica e dos treinos que garantem sua energia.

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Aos 83 anos, Mick Jagger cultiva uma rotina de dar inveja a muito jovem. Para manter o fôlego nas longas turnês com os Rolling Stones, que recentemente lançaram álbum novo, ele encara uma disciplinada preparação física, distante, segundo conta, dos abusos de álcool e drogas do passado. Além de natação, ciclismo e kickboxing, Jagger agora se matriculou em aulas de ioga e balé. “Tenho alternado entre academia e dança. Treino para desenvolver resistência”, falou à revista britânica Q, salientando que as aulas lhe dão mais leveza para se movimentar no palco. “As pessoas me dizem: ‘Você não está comendo’, mas como bastante, sim”, garante o roqueiro, que anda às voltas com uma dieta orgânica, sem carne vermelha e com muito abacate.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013