Mick Jagger adere ao balé para manter fôlego nas longas turnês aos 83 anos
Músico tem rotina intensa de treinos e dieta
Aos 83 anos, Mick Jagger cultiva uma rotina de dar inveja a muito jovem. Para manter o fôlego nas longas turnês com os Rolling Stones, que recentemente lançaram álbum novo, ele encara uma disciplinada preparação física, distante, segundo conta, dos abusos de álcool e drogas do passado. Além de natação, ciclismo e kickboxing, Jagger agora se matriculou em aulas de ioga e balé. “Tenho alternado entre academia e dança. Treino para desenvolver resistência”, falou à revista britânica Q, salientando que as aulas lhe dão mais leveza para se movimentar no palco. “As pessoas me dizem: ‘Você não está comendo’, mas como bastante, sim”, garante o roqueiro, que anda às voltas com uma dieta orgânica, sem carne vermelha e com muito abacate.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013