Michelle reforça publicidade de cosméticos no dia que Bolsonaro regressa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem usado as redes sociais nos últimos dias para promover uma linha de produtos de beleza. O projeto conta com a parceria do maquiador uruguaio Augustin Fernandez, amigo da família Bolsonaro – e de quem não desgrudou nem durante a temporada nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 30, dia que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) regressou ao Brasil após três meses na Flórida, ela aproveitou o engajamento e procura por seu nome para reforçar publicidade dos itens de cuidados com a pele.