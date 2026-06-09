Mia Montenegro, a falsa advogada investigada por fraude milionária

Uma falsa advogada, que circulava pela elite carioca, foi presa em Ipanema, na zona Sul do Rio, acusada de um esquema de fraude milionária envolvendo obras de arte e imóveis de alto valor. Ela foi alvo de mandado de prisão na manhã de quarta-feira, 3. Michele Coelho Montenegro, 47, que adotou o nome Mia Montenegro, é suspeita de envolvimento em um esquema de fraude por meio de estelionato e apropriação indébita de quadros e esculturas atribuídos a dois nomes de destaque da arte brasileira: Sérgio Camargo e Ivan Serpa. Segundo o documento, as peças teriam sido entregues à denunciada para intermediação comercial, mas não teriam sido devolvidas ao proprietário.

Em outro caso, de fraude envolvendo a negociação de um imóvel em Copacabana, ela se valia de relações de confiança, promessas falsas de pagamento e documentos financeiros inválidos para obter vantagens patrimoniais ilícitas. Na ocasião, a acusada teria recebido valores a título de sinal de compra e venda sem possuir autorização legítima ou condições concretas de concluir a transação.

Michele não possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apesar de ser bacharel em Direito. Pessoas de seu círculo de relacionamentos não sabem ao certo qual é a sua profissão. Alguns dizem que é advogada, mestra e até defensora pública. Em outubro, ela foi nomeada como assessora do gabinete do ex-secretário da Casa Civil Nicola Miccione. Ela teria se apresentado como advogada e dona de um projeto social voltado ao meio ambiente. O salário era de 12 mil reais líquidos e ela ainda tinha um carro à disposição.

Um dos golpes, inclusive, seria contra um ateliê paulista e a ONG Associação e Projeto Social Moradores de Rua e Seus Cães, que atua na ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela teria usado os dados da instituição para comprar ursos de pelúcia personalizados que foram colocados à venda em sua ONG, no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente