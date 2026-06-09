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Mia Montenegro, a falsa advogada investigada por fraude milionária

Michele Coelho Montenegro já chegou a trabalhar no Palácio Guanabara

Por Giovanna Fraguito 9 jun 2026, 16h51
Mia Montenegro
Mia Montenegro (./Reprodução)
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Uma falsa advogada, que circulava pela elite carioca, foi presa em Ipanema, na zona Sul do Rio, acusada de um esquema de fraude milionária envolvendo obras de arte e imóveis de alto valor. Ela foi alvo de mandado de prisão na manhã de quarta-feira, 3. Michele Coelho Montenegro, 47, que adotou o nome Mia Montenegro, é suspeita de envolvimento em um esquema de fraude por meio de estelionato e apropriação indébita de quadros e esculturas atribuídos a dois nomes de destaque da arte brasileira: Sérgio Camargo e Ivan Serpa. Segundo o documento, as peças teriam sido entregues à denunciada para intermediação comercial, mas não teriam sido devolvidas ao proprietário.

Em outro caso, de fraude envolvendo a negociação de um imóvel em Copacabana, ela se valia de relações de confiança, promessas falsas de pagamento e documentos financeiros inválidos para obter vantagens patrimoniais ilícitas. Na ocasião, a acusada teria recebido valores a título de sinal de compra e venda sem possuir autorização legítima ou condições concretas de concluir a transação.

Michele não possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apesar de ser bacharel em Direito. Pessoas de seu círculo de relacionamentos não sabem ao certo qual é a sua profissão. Alguns dizem que é advogada, mestra e até defensora pública. Em outubro, ela foi nomeada como assessora do gabinete do ex-secretário da Casa Civil Nicola Miccione. Ela teria se apresentado como advogada e dona de um projeto social voltado ao meio ambiente. O salário era de 12 mil reais líquidos e ela ainda tinha um carro à disposição.

Um dos golpes, inclusive, seria contra um ateliê paulista e a ONG Associação e Projeto Social Moradores de Rua e Seus Cães, que atua na ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela teria usado os dados da instituição para comprar ursos de pelúcia personalizados que foram colocados à venda em sua ONG, no Rio de Janeiro.

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