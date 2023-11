‘Meu filho só começou a falar depois que saí da Globo’, diz Manoel Soares

O apresentador Manoel Soares, 44, após deixar a TV Globo no final de junho, em um período marcado por polêmicas envolvendo seu nome e o de Patrícia Poeta, fundou um agregador de notícias online com edições diárias. Em conversa com a coluna, ele falou sobre esse momento da carreira, o que também afetou a vida pessoal – principalmente no relacionamento com os filhos mais novos Izael, de 3 anos, e Ezequiel, de 4, portadores do espectro autista. O jornalista também é pai de Leonardo e Miguel, de 18 e 6 anos, respectivamente; além de dois enteados: Vitoria e Alex. “Encarrei esse período como trabalho. E quando a gente analisa isso de uma esfera que não é a profissional, particularmente, fica muito doloroso. Existiu uma parte que tudo que era escrito, mentiras, me incomodavam, incomodam até hoje. O que depois de um tempo comecei a entender é que eu precisava investir na minha saúde mental. O que me ajudou muito no processo foi me conectar mais com os meus filhos pequenos. Uma conexão importante com os meus filhso Izael e Ezequiel estava deixando de ser feita. É tão forte isso que eu vou falar, que eu fico emocionado… Um mês e meio depois de eu ter saído da Globo, o meu filho Ezequiel, uma criança autista não-verbal, começou a falar. A saída do local de trabalho me conectou com essas crianças, fortalecendo-os em um lugar que para mim foi mágico”, diz. Assista ao vídeo a seguir: