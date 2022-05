Mesma cor, mesma ousadia: Deborah Secco e Fernanda Motta na amfAR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco e Fernanda Motta causaram suspiros ao surgiram lindas – e “calientes” – ao tradicional evento beneficente que ocorre simultaneamente ao Festival de Cinema de Cannes, na tarde desta quinta-feira, 26, no Hotel du Cap – Eden – Roc, na cidade francesa de Antibes. Fernanda cruzou o tapete vermelho com um look all white da marca Monot, joias Ara Vartanian e sandálias Alexandre Birman. Já Deborah, também de branco, usou Bronx and Banco e Alexandre Birman.

“Sempre uma honra comparecer e contribuir com organizações que possuem iniciativas sociais como a amfAR. Retornar a Cannes e ao baile este ano ganhou um significado ainda maior após os últimos dois anos”, disse Fernanda. “Estou feliz por estar aqui”, completou Deborah. O baile reúne celebridades e personalidades em prol da arrecadação de fundos no apoio para pesquisas e incentivo na luta contra a Aids.