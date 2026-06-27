Melhor da semana: Tadeu Schmidt se destaca na Copa sem precisar de firulas

Após um período de descanso desde o fim do BBB 26, Tadeu Schmidt, 51 anos, voltou às telas para comandar o Central da Copa, programa diário nas madrugadas da Globo. Ao lado de Fábio Porchat e de Tamires Dias, jogadora do Corinthians e vice-campeã olímpica pela seleção brasileira em 2024, o apresentador leva o resumo dos principais acontecimentos da Copa do Mundo em tom leve e bem-humorado — característica que fez com que Tadeu fosse alçado de repórter à anfitrião do confinamento mais famoso do país. Sem as firulas forças de colegas da emissora, que tentam seguir a cartilha da CazéTV, Tadeu mostra segurança com as câmeras, dando um certo charme nada forçado.

Antes de chegar ao comando do BBB, em 2022, Schmidt construiu uma carreira de mas de duas décadas no jornalismo esportivo. Nascido em Natal (RN) e criado em Brasília, ele iniciou a trajetória em 2000, cobrindo competições da Stock Car e Fórmula 1. Cinco anos depois, passou a apresentar o bloco de esportes do Bom Dia Brasil, na Globo.

Em 2008, chegou ao Fantástico, onde ganhou projeção nacional com quadros como os Cavalinhos do Fantástico e o Detetive Virtual, criado para investigar histórias curiosas e combater fake news. A relação com o dominical se consolidou até que, em 2011, ele assumiu a apresentação do programa, função que exerceu por uma década.

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O esporte não fica restrito à carreira profissional. Tadeu é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt (1958-2026), um dos maiores nomes da modalidade no Brasil. O atleta morreu em abril deste ano, enquanto o apresentador ainda estava no ar com o BBB 26. Na ocasião, ele entrou ao vivo e compartilhou a perda com os confinados, entre eles Ana Paula Renault, que também havia perdido o pai naquele mesmo dia.

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Agora, depois das férias, ele volta ao espaço que ajudou a consolidar sua imagem diante do público, exibindo a barba por fazer e os fios brancos em seu estilo descontraído. Ainda não há definição sobre os próximos projetos após a Copa do Mundo, mas uma certeza permanece. Em 2027, Tadeu estará novamente à frente do BBB.

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