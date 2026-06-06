Até aqui é uma das melhores cenas de Quem Ama Cuida. Foi ao ar na segunda-feira, 1, o o jantar na mansão dos Brandão, quando Arthur (Antonio Fagundes) surpreende a família ao anunciar seu casamento relâmpago com Adriana (Leticia Colin). O milionário ainda avisa que ela será sua única herdeira, gerando desespero e um grande barraco. É a partir desse momento que a trama se desenvolve e se aprofunda. A personagem de Colin logo será incriminada pela morte de Arthur, o que já ocorreu três capítulos à frente.

Mas o que chamou aa tenção foi a boa direção desde o anúncio até o clima de tensão à mesa, entre os parentes convidados. O jantar, que começou em um clima de aparente cordialidade, se transformou numa exposição de interesses particulares pela fortuna do patriarca. Arthur no centro do salão, ao fazer o grande comunicado, prendeu a atenção de todos.

Mais uma prova de que a TV aberta ainda sabe produzir momentos icônicos diante do avanço do streaming. Sob direção de Amora Mauter, e fazendo trocadilho com o nome da trama de Walcyr Carrasco, podemos ainda ir além. Quem ama (o que faz), cuida. Quem ama (o bom texto), cuida (da boa direção). O público agrade – e quer mais zelo como esse no ar.

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