Melhor da semana: Madonna mostra que é a Rainha do Pop até para geração Z

O novo álbum de Madonna, 67, Confessions II, lançado na sexta-feira, 3, é apresentado como uma “sequência” do aclamado Confessions on a Dance Floor (2005). Assim como o álbum de 2005, o disco explora a pista de dança, com uma sequência non-stop, ou seja, uma música “vira” a outra, como um set de DJ. O novo capítulo na discografia da Rainha do Pop explica o motivo do título.

A cantora passou os últimos anos relembrando sua própria trajetória com a turnê Celebration, que veio para Copacabana em 2024. A partir disso, ela faz uma colagem do que a fez rainha das pistas para criar o novo Confessions. E tudo indica que é sucesso. A prévia do álbum com o single I Feel So Free alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Dance Airplay. Na quinta-feira, 2, ela reuniu mais de 2 milhões de fãs em uma live no TikTok para ouvir as faixas. Ou seja, dominou a rede que tem predominância da geração Z.

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O lançamento ainda chega em meio a outro movimento estratégico. Madonna será uma das atrações principais do primeiro show do intervalo da história da final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, no New York New Jersey Stadium. Com uma audiência global estimada em mais de 1,5 bilhão de espectadores, a apresentação integra um dos momentos de maior alcance cultural do evento. A faixa Read My Lips, de Confessions II, com participação do cantor colombiano Feid, tornou-se um dos hinos do torneio.