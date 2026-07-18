Melhor da semana: Letícia Colin e Chay Suede esquentam ‘Quem Ama Cuida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Letícia Colin e Chay Suede protagonizaram uma das cenas mais comentadas de Quem Ama Cuida. No reencontro entre Adriana e Pedro, a fisioterapeuta deixa claro que sabe do casamento do antigo amor com Bruna. Depois de ouvir as justificativas do advogado, ela encerra a conversa com uma frase certeira: “Estou livre, Pedro. Finalmente estou livre. E você não”.

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A força da sequência está menos no texto dito do que na maneira como os dois o sustentam. Letícia alterna mágoa, ironia e firmeza sem transformar a cena em discurso, enquanto Chay responde com o desconforto de quem percebe que chegou tarde demais. No X, os espectadores celebraram a dupla. “Lechay, vocês são a dupla do momento”, escreveu uma internauta. “Queremos o Emmy para Letícia Colin”, publicou outra. “A entrega da Letícia Colin e do Chay Suede é de outro nível”, disse um terceiro.

O entrosamento não é novidade. Em 2018, os atores viveram Rosa e Ícaro em Segundo Sol, casal marcado por desejo, conflitos e desencontros. Oito anos depois, eles voltam a dividir uma história de amor e demonstram que química em cena não depende apenas de beijo ou final feliz.

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