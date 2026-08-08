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Melhor da semana: a boa aposta de Juliette que se destaca no ‘Saia Justa’

Apresentadora faz intervenções curiosas e rende alguns dos trechos mais compartilháveis do programa

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 08h00
Juliette
Juliette (Instagram/Reprodução)
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Melhor da semana: a boa aposta de Juliette que se destaca no ‘Saia Justa’ Priorizar nos meus resultados Google

Juliette foi uma boa aposta do Saia Justa. Desde que passou a integrar a bancada do programa do GNT, a cantora mostra que não está ali apenas para completar o sofá. Faz perguntas, apresenta pontos de vista com clareza e, principalmente, demonstra curiosidade genuína por quem está à sua frente.

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Foi assim durante a participação de Gilberto Gil nesta semana. Encantada com a serenidade e a maneira como o cantor construía suas respostas, Juliette resumiu: “Tenho a sensação de que o senhor sabe de alguma coisa que ninguém mais na humanidade sabe e que, a qualquer momento, vai contar. A cada palavra que sai, fico: ‘Eita, é agora’. Fico esperando transformar a minha vida”.

A intervenção repercutiu justamente por traduzir um sentimento coletivo. “Juliette resumiu o sentimento de muita gente, que é ouvir Gilberto Gil e esperar que, a qualquer momento, ele solte uma frase que vai mudar alguma coisa dentro da gente”, escreveu uma internauta. “Ela descreveu o que a totalidade dos brasileiros pensa”, afirmou outra. “Ela disse tudo”, resumiu mais uma seguidora.

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Não foi um caso isolado. Comentários sobre casamento, saúde mental, sexo e histórias pessoais frequentemente ganham recortes próprios e repercutem fora do programa. Na televisão, saber falar ajuda. Saber perguntar e escutar é bem mais raro. Junto com Juliette, o sofá é completado por Eliana, Bela Gil,, Tati Machado e Erika Januza. Juliette coloca todas elas no bolso e o assunto na boca do povo.

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