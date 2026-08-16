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Gastronomia

Melhor chef do mundo, tailandesa desenvolveu menu para hotel no Rio

Pichaya “Pam” Soontornyanakij criou cardápio de petiscos para o World Cocktail Months, disponível no Santa Teresa MGallery Collection

Por Tatiana Moura, Giovanna Fraguito Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 10h00
Mulher asiática, com cabelo preso e uniforme de chef branco, sorri levemente para a câmera, com as mãos cruzadas sobre uma bancada metálica. Ela está entre duas pilhas altas de pratos de cerâmica marrom, em um ambiente de cozinha profissional
Pichaya “Pam” Soontornyanakij (Divulgação/Reprodução)
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Eleita em 2025 melhor chef de cozinha do mundo pela The World’s 50 Best Restaurants, Pichaya “Pam” Soontornyanakij desenvolveu um menu de petiscos especial para o World Cocktail Months, disponível no Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro – MGallery Collection, no Rio de Janeiro. O projeto estará disponível no hotel até 31 de agosto. 

Assim como na Tailândia, a gastronomia brasileira é diversa e moldada por diferentes culturas. A chef aponta algumas semelhanças entre os dois países, que tornam as duas cozinhas parecidas. “Adoraria explorar ingredientes como tucupi, diferentes tipos de aipim, pimentas brasileiras e as frutas incríveis da Amazônia. A comida do Brasil é muito filosófica e inspiradora, tem um grande respeito pela herança, mas que também permite a gastronomia evoluir naturalmente”, explica ela à coluna GENTE

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Para Pam, um dos principais desafios foi criar um menu que agradasse restaurantes e públicos de diferentes culturas. “É necessário pensar além do prato, enquanto continuar ainda verdadeiro sobre a sua identidade. Nunca foi sobre diluir os sabores tailandeses e sim distribuir eles com equilíbrio. Nós selecionamos ingredientes que representavam a Tailândia, garantindo que os pratos permanecessem acessíveis se combinassem com os coquetéis”. 

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Apesar de um mercado mais aberto a mulheres nos últimos tempos, ela comenta que a pressão é sempre menor aos profissionais do sexo masculino. “Compreendo que, historicamente, houve desafios para as mulheres em cozinhas profissionais, mas sempre tentei não encará-los como obstáculos”, diz. Além disso, liderança – a seu ver – não significa falar mais alto na cozinha. Mas sim sobre confiar na equipe, ter comunicação clara e fazer decisões sob pressão. “O reconhecimento internacional não veio da noite para o dia. Ele surgiu de anos de aprimoramento constante, da construção de uma equipe sólida e de manter-me fiel à minha própria identidade como chef”, finaliza.

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