Melhor chef do mundo, tailandesa desenvolveu menu para hotel no Rio
Pichaya “Pam” Soontornyanakij criou cardápio de petiscos para o World Cocktail Months, disponível no Santa Teresa MGallery Collection
Eleita em 2025 melhor chef de cozinha do mundo pela The World’s 50 Best Restaurants, Pichaya “Pam” Soontornyanakij desenvolveu um menu de petiscos especial para o World Cocktail Months, disponível no Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro – MGallery Collection, no Rio de Janeiro. O projeto estará disponível no hotel até 31 de agosto.
Assim como na Tailândia, a gastronomia brasileira é diversa e moldada por diferentes culturas. A chef aponta algumas semelhanças entre os dois países, que tornam as duas cozinhas parecidas. “Adoraria explorar ingredientes como tucupi, diferentes tipos de aipim, pimentas brasileiras e as frutas incríveis da Amazônia. A comida do Brasil é muito filosófica e inspiradora, tem um grande respeito pela herança, mas que também permite a gastronomia evoluir naturalmente”, explica ela à coluna GENTE.
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Para Pam, um dos principais desafios foi criar um menu que agradasse restaurantes e públicos de diferentes culturas. “É necessário pensar além do prato, enquanto continuar ainda verdadeiro sobre a sua identidade. Nunca foi sobre diluir os sabores tailandeses e sim distribuir eles com equilíbrio. Nós selecionamos ingredientes que representavam a Tailândia, garantindo que os pratos permanecessem acessíveis se combinassem com os coquetéis”.
Apesar de um mercado mais aberto a mulheres nos últimos tempos, ela comenta que a pressão é sempre menor aos profissionais do sexo masculino. “Compreendo que, historicamente, houve desafios para as mulheres em cozinhas profissionais, mas sempre tentei não encará-los como obstáculos”, diz. Além disso, liderança – a seu ver – não significa falar mais alto na cozinha. Mas sim sobre confiar na equipe, ter comunicação clara e fazer decisões sob pressão. “O reconhecimento internacional não veio da noite para o dia. Ele surgiu de anos de aprimoramento constante, da construção de uma equipe sólida e de manter-me fiel à minha própria identidade como chef”, finaliza.